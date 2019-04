Die fünf Hildener machen seit 50 Jahren Tanzmusik : Die „Survivors“ haben überlebt

Hilden Aus der Skiffle-Group der St.-Georgs-Pfadfinder wurde eine angesagte Kombo, die mit bekannten Showbands auf großen Galas spielte.

Ende der 1960er Jahren formierten sich die „Survivors“ neu und verlegten sich als Quintett auf aktuelle und klassische Tanz- und Unterhaltungsmusik. „Wir haben in vielen Hildener Tanzschulen und mehrfach bei Silvester-Galas in der Hildener Stadthalle gespielt“, erzählt Wolfgang Köhr. Das Werbe-Foto der Band ist übrigens in der Asservatenkammer des Düsseldorfer Polizeipräsidiums entstanden. Der Vater von Hans-Klaus Gockel (er stieß später dazu) arbeitete damals bei der Polizei und kannte einen Polizei-Fotografen. Der setzte die jungen Musiker gekonnt und gratis ins Bild, nachdem sie sich unter den Beweisstücken Platz gemacht hatten. Ein Live-Auftritt beim Radiosender RTL gehört zu den Höhepunkten der Bandgeschichte. „Die Sendung hieß die Kleine Kneipe und dauerte zwei Stunden“, erzählt Wolfgang Köhr: „Wir haben in der Hochhaus-Kneipe an der Walder Straße gespielt. Dorthin gab es dann immer Live-Schaltungen.“

Die „Survivors“ waren so klasse, dass sie mit so bekannten Künstlern wie der Pepe-Lienhardt-Band, der Max-Greger-Bigband, dem Jochen-Brauer-Sextett oder der Ambros-Seelos-Showband auftreten durften „Mehrere Jahre haben wir bei den Deutschen offenen Amateurmeisterschaften Latein (Großer Preis von Deutschland) im Kölner Gürzenich gespielt, bei der Abschluss-Gala des Tennis-Nationen-Cups im Rochus-Club Düsseldorf oder in der Messe Düsseldorf. Wir sind in der Mercatorhalle Duisburg, in der Westfalenhalle II in Dortmund, im Interconti in Düsseldorf, im Holiday Inn in Frankfurt, im Hilton oder im Boston-Club in Düsseldorf aufgetreten.“ Alle Achtung: Die Survivors waren richtig gut im Geschäft. Der höchste Spieltermin war übrigens das Drehrestaurant des Kölner Fernsehturms Colonius. In den 1990er Jahren waren einige Bandmitglieder beruflich so eingebunden und nicht mehr im Rheinland tätig, dass regelmäßige Proben und Gigs nur noch selten möglich waren. Alle haben neben der Musik einen Beruf ergriffen und sind inzwischen im Ruhestand. Gitarrist und Sänger Wolfgang Köhr war leitender Verwaltungsdirektor, Tastenmann Winfried Blank Diplom-Ingenieur, Drummer und Sänger Rainer Delcuve hat als Maschinenbautechniker gearbeitet, Saxophonist und Sänger Hans-Klaus Gockel war Konrektor einer Kollegschule und Basssist Hans-Georg Keusen Musiklehrer. Jürgen Behr, Hans-Jürgen Drengenburg, Wolfgang Koch und Horst Pfeiffer sind nicht mehr dabei. Auch das Repertoire hat sich ein geändert. Heute spielt die Band die Hits der 60er, 70er und 80er Jahre: von BAP über Blues Brothers, Eric Clapton bis Supertramp und Toto. Und das Beste ist: Ab und an stehen die „Survivors“ immer noch auf der Bühne.