Offene Stellen bei der Stadt Wer macht den Job?

Das liest sich doch eigentlich ziemlich vielversprechend: Die Stadt Hilden sucht einen Menschen, der das Kinderparlament begleitet. Die Ausschreibung richtet sich an Personen, die einen Abschluss in Sozialpädagogik oder Sozialarbeit besitzen. Die Stelle ist unbefristet und kann in Voll- oder auf Wunsch auch in Teilzeit ausgeübt werden. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Sozialarbeit im offenen Ganztag des Grundschulverbandes Beethovenstraße. Die Begleitung des Kinderparlamentes ist also nur ein Teil der Aufgaben, die Bewerber zu leisten haben.