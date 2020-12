Hilden : Die Sparkasse HRV plant derzeit keine Änderungen im Filialsystem

Ratingen/Hilden Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert geht in den Ruhestand. Begonnen hat er als Azubi – eine außergewöhnliche Karriere.

Vorstand 1991 übernahm Jörg Buschmann die Verhinderungsvertretung des Vorstandes in der Sparkasse Velbert und wurde 1996 ordentliches Vorstandsmitglied. Diese Funktion behielt er auch zunächst in der 2003 fusionierten Sparkasse Hilden • Ratingen • Velbert. Dort erhielt er bis zum Jahr 2004 zunächst die Aufgabe des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, um dann zum 1. Januar 2006 den Vorsitz im Vorstand zu übernehmen.

Jörg Buschmann Auch wenn es heute weniger Sparkassen und somit auch weniger Vorstandspositionen gibt als 1996, als ich Vorstand wurde, beantworte ich die Frage eindeutig mit „Ja!“. Es ist auch heute noch möglich, innerhalb der Sparkassenfamilie eine Laufbahn vom Azubi bis zum Vorstandsvorsitzenden zu erleben. Wichtig dafür ist allerdings eine klare Karrierestrategie, viel Einsatz und die Bereitschaft zu ständiger Weiterbildung, um in die Auswahl für Führungs- und Vorstandspositionen zu kommen. Was aber heute wirklich eher selten sein dürfte, ist, dass – wie bei mir – ein solcher beruflicher Werdegang bei ein und derselben Sparkasse bzw. ihrem Nachfolgeinstitut stattfindet.

Buschmann Dazu fallen mir zwei Stichworte ein: Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere was Service und Leistungen rund um das Girokonto angeht. Ich habe während meines Sparkassenlebens quasi die Entwicklung des Geldes von der Lohntüte über ec-Schecks, -Bank-Karten und Kreditkarten bis zur kontaktlosen App-Bezahlung live erlebt. Oder denken Sie nur an Kontoauszüge: Welcher junge Mensch könnte sich heute noch vorstellen, dass er die Auszüge in einem Schließfach in der Filiale abholen muss? So habe ich es selber noch während meiner Ausbildung kennengelernt – danach kamen die Kontoauszugsdrucker. Und immer beliebter werden inzwischen die papierlosen Kontoauszüge, die im Online-Banking automatisch in das persönliche elektronische Postfach eingestellt werden.