Kultur in Hilden Vortrag über „Die Schrecken des Krieges“

Zu Francisco de Goyas bekanntesten Werke zählen ohne Zweifel diese 82 Radierungen, in denen er in schonungsloser Offenheit die Folgen des Unabhängigkeitskrieges der Jahre 1808 bis 1813 gegen die napoleonischen Besatzungstruppen zeigt, vor allem in den Auswirkungen auf das Leben der Menschen. So zeigt Goya in ergreifenden Szenen beispielsweise die Nöte der Madrilenen aufgrund der kriegsbedingten Hungerkatastrophe von 1811 und 1812. Ein besonders beachtenswerter Aspekt ist Goyas Betrachtung der Rolle der Frauen im Krieg: als Heldinnen wie als Opfer.