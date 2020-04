So schön ist der Frühling in Hilden und Haan. Viele Leser haben sich an unserer Aktion beteiligt und uns die buntesten und beeindruckendsten Fotos geschickt. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Die schönsten Fotos finden Sie in dieser Bilderstrecke. Wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns doch auch Ihr Lieblingsfrühlingsfoto zu (E-Mail hilden@rheinische-post.de). Wir können die Bilderstrecke jederzeit erweitern.

Dieses Foto von Traubenhyazinthen im Vorgarten hat uns Daniela Dulk geschickt.