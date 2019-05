Rheinbahn : Busse fahren vor Feiertag häufiger

Hilden Rheinbahn erweitert vor Himmelfahrt Angebot in Hilden, Erkrath und Düsseldorf.

Wer das lange Wochenende mit einer Tour durch Hilden oder Düsseldorf beginnen möchte, kann auch mit dem Bus zurückfahren. Vor Christi Himmelfahrt sind laut Rheinbahn die Busse und Bahnen nämlich länger unterwegs: In der Nacht von Mittwoch, 29. Mai, auf Donnerstag, 30. Mai, gilt nach Mitternacht das reguläre NachtExpress-Angebot wie am Wochenende.

In den Nachbarstädten sorgen die DiscoLinien für Mobilität zu später Stunde: Die DL1 in Ratingen sowie die DL4 in Erkrath und Hilden fahren bis gegen 4 Uhr, die DL5 in Haan und Hilden bis 2 Uhr und die DL6 in Mettmann bis 3 Uhr.