Der BRW zieht Bilanz aus dem Wasserwirtschaftsjahr : 2022 gilt als besonders trockenes Jahr

Haan Der Bergisch-Rheinische Wasserverband ist längst in 2023. Sein „Wasserwirtschaftsjahr“ dauert nämlich vom 1. November bis zum 31. Oktober. Der Rückblick auf 2022 bestätigt mehrjährigen Trend.

Innerhalb des Verbandsgebietes vergleichen die Hydrologen des BRW dazu noch topografisch verschiedene Regionen (Norden, Osten, Mitte und Süden) miteinander. Die größten Niederschlagsdefizite von über 200 Litern pro Quadratmeter betreffen dabei insbesondere den Süden mit den Aufzeichnungsstationen in den Städten Langenfeld und Monheim sowie den Norden mit den Städten Ratingen , Heiligenhaus und Velbert . In der Mitte des Verbandsgebietes und somit für die Region rund um Erkrath, Hilden und Haan fällt die Bilanz etwas weniger negativ aus, während sie sich im östlichen Bereich im Bereich Wülfrath, Wuppertal und Solingen sogar relativ ausgeglichen darstellt.

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband mit Sitz in Haan gehört zu den zehn großen Waserverbänden in NRW.

Insgesamt weisen allerdings nur wenige Monate eine „positive“ Bilanz, also eine höhere Niederschlagssumme als im Mittel, auf. Dies trifft vor allem auf die Monate Februar, September und April zu. Die übrigen neun Monate zeichnen sich durch unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen an den 32 Messstationen des BRW aus. Und selbst der sehr verregnete September konnte das Niederschlagsdefizit nicht mehr ausgleichen, was sich auch in einem Jahresabflussdefizit an den 43 Pegeln des BRW zeigt. Auf Grund der relativ wenigen Gewitter- und Starkniederschlagsereignisse kam es auch kaum zu Hochwasser(-gefahr).