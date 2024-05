Besondere Lichterscheinung Auch der Haaner Nachthimmel erstrahlte im Glanz der Polarlichter

Sie erstrahlten in beinahe unwirklichen Türkis-, Rosa- oder Violetttönen und erfüllten an zwei sternenklaren, beinahe sommerlichen Nächten den Nachthimmel über weiten Teilen Europas. Polarlichter sind, wie es der Name vermuten lässt, hierzulande eine absolute Rarität. Doch am Wochenende konnte man sie – so wie in ganz Deutschland – auch über Haan beobachten. Das bezeugen zahlreiche Fotos aus dem gesamten Stadtgebiet, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden.