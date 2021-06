Erfolg bei Wettbewerb : Hildener Musikschüler bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

30 Hildener haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Hilden 30 Kinder und Jugendliche aus Hilden haben an „Jugend musiziert“ teilgenommen. Einige haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Eine Wertung steht noch aus.

(RP) Mehrfach verschobene Termine, keine Präsenzveranstaltung, Vorbereitung nur via Online-Unterricht, Teilnahme letztlich nur mit einem selbst aufgenommenen Video möglich – der Wettbewerb Jugend musiziert war in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. 30 Kinder und Jugendliche aus Hilden haben daran teilgenommen. Trotzdem kann die Musikschule mehrere Erfolge vermelden.

Neben dem ersten Preis im Landeswettbewerb mit seinem Klavierduo mit Isabelle Nguyen erhielt Johannes von Reuß in der Wertung Klavier und ein Streichinstrument mit seiner Düsseldorfer Spielpartnerin Olivia Chuqiao Zheng am Violoncello einen ersten Platz. Über einen zweiten Preis mit 21 Punkten konnte sich Leonie Boudet (Gitarre - Klasse Andreas Limperg) freuen. Das Duo Joshua und Jesper Kröger (Duo Klavier - Klasse Eva Dämmer - und Violoncello - Klasse Rafael Behrens) wurde mit 18 Punkten und einem dritten Preis ausgezeichnet.

Beim Bundeswettbewerb waren erneut Mandolinen-Schüler der Musikschule (aus der Klasse von Annika Hinsche, derzeit vertreten von Lotte Adler und Iain Lennon) ausgesprochen erfolgreich. Einen ersten Preis mit der höchsten zu erreichenden Punktzahl (25) erzielte Cedric Meysing in der Altergruppe VI. Christian Owerdieck (Altersgruppe V) konnte sich über einen zweiten Preis mit 23 Punkten freuen, Andrej Meysing (ebenfalls Altergruppe V) erreichte einen dritten Preis mit 21 Punkten.

„Wir sind sehr, sehr stolz auf die großartigen Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler. Dass sie sich über die lange Strecke so intensiv vorbereitet, sich von den erschwerten Bedingungen nicht haben entmutigen lassen und selbst vor der Videokamera derart überzeugende Leistungen erbracht haben, ist einfach toll“, sagt Kulturamts- und Musikschulleiterin Eva Dämmer.

Noch nicht abgeschlossen ist der Wettbewerb in der Wertung Schlagwerk-Ensemble, in der auch zwei Gruppen der Musikschule aus der Klasse von Ralf Zartmann angetreten sind. Hier werden die Ergebnisse erst in einigen Wochen erwartet.