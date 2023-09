Kultur in Hilden Die Itterbühne lockt den falschen Enkel in die Falle

Info

Premiere „Der Omatrick“ feiert am Donnerstag, 5. Oktober, seine Premiere im Heinrich-Strangmeier-Saal, Gerresheimer Straße 20 in Hilden. Beginn ist um 17.30 Uhr. Es folgen weitere Vorstellungen am 6. Und 7. Oktober um 19 Uhr sowie am 8. Oktober um 15.30 Uhr.

Kontakt Die Itterbühne freut sich über Menschen, die vielleicht mal Theater spielen oder hinter den Kulissen tätig werden wollen. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail (itterbuehne@gmail.com) möglich. Weitere Informationen zum Ensemble gibt es auf der neuen Homepage (itterbuehne.de). Dort gibt es auch Impressionen zu vergangenen Vorstellungen, zum Teil mit Verlinkung zum Youtube-Kanal der Itterbühne.