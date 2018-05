Die Hundemafia linkt Tierfreunde

Die niedlichen Bilder in den Internet-Portalen rufen: "Kauf mich und ich werde der Familienhund, den du dir gewünscht hast." Hinter den vermeintlichen Rasse-Welpen steckt meist eine Mafia, die ahnungslose Tierfreunde abzockt. Tierschützer wissen: Oft stammen die Welpen aus zweifelhaften Züchtungen in Osteuropa und sind schon ernsthaft erkrankt, wenn sie verkauft werden. Schätzungen gehen davon aus, dass 100 000 Tiere jährlich aus Ländern wie Polen, Tschechien und Rumänien nach Deutschland geschmuggelt werden. Wer das verhindern will, sollte bei Tierannoncen im Internet schnell den Kommentardaumen nach unten senken. peco