Interviewreihe : Isabella Osenberg hat was zu sagen

Hilden Die Koordinatorin des Arbeitskreises Stolpersteine ist zu Gast bei Interviewreihe.

Sie leitet den Arbeitskreis „Stolpersteine“, ist Lehrerin an der Erzbischöflichen Theresienschule und stellt sich am Mittwoch, 8. Mai, ab 18.30 Uhr im Rahmen der Interviewreihe „Was ich zu sagen habe“ den Fragen des Journalisten und Buchautors Matthias Dohmen: Isabella Osenberg.

Die 1980 in Duisburg geborene Lehrerin im Kirchendienst, die vor ihrer Zeit an der Theresienschule als freie Mitarbeiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge in Elberfeld tätig war, hat sich schon als Schülerin stark für deutsche Geschichte interessiert. Ihre erste Studienreise nach Auschwitz unternahm sie im Jahre 2008. Seitdem nimmt sie regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen, Symposien und Seminaren teil, die sich mit der deutsch-polnischen Vergangenheit und Gegenwart beschäftigen.