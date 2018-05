Hilden: Die große Premiere am Blauen See

Die große Premiere am Blauen See

Hilden "Pippi feiert Geburtstag" heißt die neueste Produktion von Theater Concept. Am Pfingstsonntag geht es los.

Einzelne Szenen, die noch nicht so gut sitzen, werden gerade geprobt: "Größer, größer", ruft Regisseurin Martina Kathage, während die beiden Diebe Blom und Donner-Karlsson dusselig wie Dick und Doof versuchen, per Fahrrad eine Wippe vor Pippis Haus zu überwinden. Natürlich werden sie dabei erwischt und von Pippi und ihren Freunden vertrieben.

Pippi (Hanna Rühl) sieht der literarischen Vorlage verblüffend ähnlich und schwärmt von der Rolle: "Pippi hat zwar viele Flausen im Kopf, ist dabei aber ein emphatischer und guter Mensch, der anderen in Not hilft." An der Naturbühne schätzt sie, "dass hier die Enten auf dem Teich schwimmen, einem die Fische schon mal an den Füßen knabbern, wenn man im Wasser spielt". Produzent Ralph Reiniger und Produktionsassistentin Tanja Bockelkamp können zufrieden sein: "Die Premiere am Pfingstsonntag und auch der Pfingstmontag sind ausverkauft", sagt Bockelkamp. Für das darauf folgende Wochenende gibt es aber noch Karten.