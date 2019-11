Hilden : Vom Heilkraut bis zur Tinktur

Hidden Champions: Fa. Caesar & Loretz, vl Ulrich von der Linde und Juliane Reinges (beide Geschäftsführer). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das Unternehmen Caesar und Loretz, kurz „Caelo“, versorgt das In- und Ausland mit pharmazeutischen Grundstoffen.

Die Nische im Foyer bietet dem Besucher einen Anblick, den er ansonsten nur noch aus Filmen oder von Schwarz-weiß-Fotografien kennt: In einem Holzschrank stehen Gläser mit Kräutern und Flüssigkeiten, versehen mit allerlei lateinischen Aufschriften. Säcke mit weiteren Rohstoffen lehnen an der Wand. Alte Medizin-Fachbücher lagern in Kisten. Diese Apothekeneinrichtung aus dem Jahr 1867 verrät die Tradition, in der sich das Unternehmen sieht: Denn die Geschichte von „Caelo“, eigentlich „Caesar & Loretz“, reicht ebenfalls bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1886 hatten Carl Wilhelm Caesar und Otto Loretz den Betrieb in Halle an der Saale aus der Taufe gehoben. Sie handelten zunächst mit Heilkräutern, die sie zum Teil auch selbst anbauten. Im Zuge der Verstaatlichung in DDR-Zeiten siedelte das Unternehmen schließlich in die Bundesrepublik über und gelangte 1959 nach Hilden.

Von hier aus beliefert Caelo seine Partner – Industrie, Pharmagroßhandel und Apotheken in Deutschland, anderen europäischen Staaten und teilweise sogar darüber hinaus – mit einer beträchtlichen Zahl an pharmazeutischen Ausgangsstoffen. „Wir haben über 1000 Substanzen“, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Ulrich von der Linde, während er durch die großen Lagerhallen führt. Dort stehen unzählige Kartons und Verpackungen in Hochregalen. Ein Duft wie in einer Teestube liegt in der Luft. Dafür sorgen Kamillenblüten, Pfefferminzblätter, Thymian, Melisse oder Brennesselblätter.

Info Fakten zu Caesar & Loretz Mitarbeiter Das Unternehmen zählt an seinen beiden Standorten rund 220 Mitarbeiter – davon rund 160 am Hauptsitz in Hilden. Geschäftsführerin ist Juliane Reinges. Stellen Der Betrieb sucht derzeit angehende Groß- und Außenhandelskaufleute sowie Mitarbeiter in der Lagerlogistik. www.caelo.de

Alle Rohstoffe, die bei Caelo ankommen, werden im großen Labor sehr genau analysiert und für die weitere Auslieferung abgefüllt – unter strengen Sicherheitsvorschriften. Jeden Arbeitsschritt bis hin zur Nutzung von Etiketten müssen die Mitarbeiter genau dokumentieren. Formulare, die früher eine Seite füllten, umfassen heute deren 13. „Der Bereich Qualitätsmanagement hat deutlich zugenommen“, erklärt der studierte Apotheker von der Linde. Sein Großvater hatte Caelo Anfang der 1960er Jahre übernommen und in seinen Pharmagroßhandel integriert. Vor dreieinhalb Jahren entstanden an der Herderstraße Neubauten für Verwaltung und Produktion. Auch die modernen Räume müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. In den Laborkabinen muss der Luftdruck höher sein als außerhalb, um zu verhindern, dass kleinste Partikel in die Produkte eindringen können. Für die Luftsteuerung sorgt ein gewaltiger Maschinenraum.

Doch nicht nur die Sicherheit des Verbrauchers erfordert einigen Aufwand – sondern auch der Schutz der Stoffe vor ungebetenen Gästen: Denn zu den Substanzen, die in Hilden für den Weitertransport gerüstet werden, gehören auch solche, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Die sind entsprechend abgeschirmt: Ein moderner Tresorraum ist mit der Polizei vernetzt.