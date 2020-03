Kolumne „Die drei Jungs“ : Papa, wir haben eine Arche gebaut

Drei Kinder – drei, fünf und sieben Jahre alt – bleiben für fünf Wochen zu Hause. Das ist eine Herausforderung mit vielen wunderbaren Seiten, wie unser Autor erklärt.

Kinder gehen mit Extremsituationen anders um. Sie registrieren sie, denken kurz über die individuellen Auswirkungen nach, akzeptieren sie, drehen sich um und spielen weiter. Das haben zumindest meine drei Jungs so gemacht, als wir ihnen das Coronavirus und die Maßnahmen gegen die Ausbreitung erklärt haben.

Zunächst haben sie sich vorbildlich die Hände gewaschen, wenn sie von draußen kamen. Und dabei haben sie gesungen, denn irgendjemand hat ihnen gesagt, dass sie sich so lange die Hände waschen sollen, bis sie zweimal „Happy Birthday“ gesungen hätten. Eines Tages lachte der Große laut: „Papa, ich bin ein Opa. Wir haben uns jetzt schon so oft zum Geburtstag gratuliert, das müssen mindestens 100 Lieder gewesen sein. Also bin ich 100 Jahre alt.“ Klingt irgendwie logisch.