Gastronomie in Hilden Hier schmeckte es 2023 besonders gut

Nur auf Rang zwei liegt das Intensiu und das trotz höherer Durchschnittsbewertungen. Tripadvisor berücksichtigt für sein Ranking also offensichtlich neben der Durchschnittsnote auch die Anzahl der Bewertungen, und da kann das Intensiu mit dem Nam nicht mithalten. Tatsächlich aber gaben von 50 Gästen 48 die Höchstnote, und deshalb dürfte die internationale Küche an der Poststraße wohl Hildens beste kulinarische Adresse gewesen sein. Wer Lust auf eine außergewöhnliche Küche mit ausgeklügelten Aromen hat, sei hier genau am richtigen Platz, schreibt eine Nutzerin des Portals. Ein anderer Gast schreibt: „Das Essen war unbeschreiblich gut.“ Dass die Erwartungen der Geschmacksnerven in raffinierter Art getäuscht werden, zieht sich wie ein roter Faden durch euphorische Kritiken. Da ist von einem „wahren Genuss für die Sinne“ die Rede, von einem „Erlebnis der besonderen Art“ und immer wieder von einer Gaumen- oder Geschmacksexplosion. Salopp gesagt ist das Intensiu in diesem Jahr also eine Bombe gewesen – und als Gourmet-Restaurant leider auch schon nicht mehr existent, denn nach dem Abgang des Kochs wurde es zur Weinbar.