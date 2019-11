Serie Zweiter Weltkrieg : Hildens schweres Erbe

Natalia Shebel wurde aus Russland verschleppt und musste bei Kampf & Spindler in Hilden arbeiten. Foto: Stadtarchiv Hilden

Deportierte und ermordete Juden, erschossene Kommunisten, getötete Behinderte, tausende verschleppte Zwangsarbeiter – in Hilden spielen sich während des Zweiten Weltkriegs viele schreckliche Verbrechen ab. Direkt nach der Befreiung durch die Amerikaner beginnt die Aufarbeitung und die Suche nach den Tätern. Bis heute sorgen Stadt und Bürger dafür, dass die Opfer nicht vergessen werden.

Katharina Gammels Stolperstein liegt vor dem Haus an der Grabenstraße 2. Die Hildenerin wird dort 1902 geboren, lebt ab 1928 in Pflegeheimen. Katharina Gammel ist offenbar behindert, genaueres weiß heute niemand mehr. Sie stirbt am 4. April in einer Gaskammer in der Tötungsanstalt Grafeneck bei Reutlingen. Sie ist wahrscheinlich das erste Hildener Opfer des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Projekts, dem Massenmord an behinderten Menschen.

„Steine gegen das Vergessen“ heißt die Dokumentation des Arbeitskreises Stolpersteine, der die Erinnerung an die in der Nazi-Diktatur ermordeten Menschen wach hält. Sie ist ein Puzzleteil im Umgang mit dem Grauen, den die Nationalsozialisten über die Stadt, das Land und die Welt gebracht haben. In Hilden hat die Aufarbeitung der Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und das Gedenken an die Opfer direkt nach der Befreiung durch die Amerikaner am 16. April 1945 mit ersten Inhaftierungen und der Installation eines Ausschusses „der Vereinigung ehemaliger politischer Konzentrationäre und politisch Inhaftierter der Stadt Hilden“ begonnen – und hält bis heute an. An diesem Samstag jährt sich zum 81. Mal die Reichspogromnacht. Mit einem Sternmarsch von den Stolpersteinen zum Gedenkstein im Stadtpark hinter der Stadthalle und einem Gottesdienst erinnern Stadt und Arbeitskreis Stolpersteine an die Ermordeten. Am Gedenkstein wird Bürgermeisterin Birgit Alkenings um 11.30 Uhr den Kranz der Stadt Hilden niederlegen (ab 12 Uhr Gottesdienst in der Reformationskirche).

Aber das ist nicht die einzige Form der Aufarbeitung der Geschehnisse und des Gedenkens an die Opfer in Hilden. Zwischen 1981 bis 1991 ist die Dokumentation Nationalsozialismus erschienen. Dabei handelt es sich um ein 16 Bände umfassendes, aufwendig erarbeitetes Zeitdokument der Hildener Geschichte. Als Grundlage bediente sich der damalige Archivar Gerd Müller an den historischen Altbeständen und der Zeitungssammlung des Stadtarchivs. Die chronologisch angelegte Dokumentation beginnt im November 1918 und endet am 9. Mai 1945. Im November 2014 entstand durch den Arbeitskreis Stolpersteine ein Ergänzungsband, welcher sich den Schicksalen der Hildener Zwangsarbeiter widmet.

Fast 4000 Zivilisten sowie 647 Kriegsgefangene aus Osteuropa waren während des zweiten Weltkrieges in Hilden durch Zwangsarbeit beschäftigt. Die meisten von ihnen kamen aus dem Gebiet der heutigen Ukraine. Am 12. August 2000 beschloss der Bundestag eine Stiftung mit der deutschen Wirtschaft, um ehemalige Zwangsarbeiter zu entschädigen. Der Hildener Stadtrat stellte 100.000 Mark für humanitäre Hilfen und 10.000 Mark für die wissenschaftliche Aufarbeitung und Öffentlichkeitsarbeit bereit. Das Stadtarchiv entwickelte einen Fragebogen und schrieb die ehemaligen Zwangsarbeiter über internationale Organisationen an. 151 Briefe kamen zurück. Der Arbeitskreis Stolpersteine hat diese Briefe im Ergänzungsband der Dokumentation Nationalsozialismus zusammengefasst.

Der Volkstrauertag gehört zu den wichtigsten Gedenktagen in Deutschland. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) erinnert an die Toten der Weltkriege und die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, aber auch der gegenwärtigen Konflikte. Die zentrale Botschaft ist die Mahnung zum Frieden und zur Versöhnung. Die Stadt Hilden ist Mitglied im VDK und lädt jedes Jahr gemeinsam mit der Waldkaserne zu einer Gedenkveranstaltung in die Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof ein. Von dort aus gehen die Teilnehmer zum Ehrenhain sowie zu den Gräbern der Zwangsarbeiter, um dort Blumen und Kränze niederzulegen.

Dort ist auch das Grab von Hermann Klemens. Er war das erste Opfer der Nationalsozialisten in Hilden. Am 7. Juli 1933 wurde er, zusammen mit einigen weiteren Kommunisten, verhaftet und später hinterrücks erschossen. Nach dem Krieg bekam er ein Ehrengrab, die Inschrift lautet: Er starb für Freiheit und Menschenwürde. Anlässlich des 85. Todestags von Hermann Klemens im Juli 2018 ließ Bürgermeisterin Birgit Alkenings eine Hinweistafel am Grab errichten.

Auch eine Art des Erinnerns: Esther Bejarano, deutsch-jüdische Auschwitz-Überlebende, ihr Sohn Joram und das Kölner Hip-Hop-Projekt „Microphone Mafia“ haben auf Einladung der städtischen Jugendförderung bereits zwei Konzerte in Hilden gegeben, zuletzt im Januar 2019. Gemeinsam kämpfen sie gegen das Vergessen, für ein solidarisches und respektvolles Zusammenleben: Sie singen und rappen auf jiddisch, türkisch sowie deutsch.

Anfang 2019 hat die Bürgerversammlung „Vielfalt respektieren“ mit Impulsvorträgen und offenen Diskussionen stattgefunden. Gastredner war Ali Can, ehemaliger Asylbewerber, Journalist, Redner, Initiator der „Hotline für besorgte Bürger“ und des Hashtags #metwo. Bürger, Politiker, Vereine, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Hilden haben damit ein starkes Zeichen gegen Rassismus und Alltagsdiskriminierung gesetzt.

Die Musikschule Hilden lädt jedes Jahr anlässlich des nationalen Gedenktages am 27. Januar zu einem „Konzert zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ ein. Für den Jahrestag „75 Jahre Ausschwitz-Befreiung“ am 27. Januar 2020 ist in der Musikschule ein besonderes Projekt in Planung. In Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln/Standort Wuppertal und weiteren (Hildener) Kooperationspartnern ist geplant, die Kinderoper „Brundibár“ von Hans Krása aufzuführen: eine Kinderoper, die im Konzentrationslager Theresienstadt über 50 Mal mit dort inhaftierten Kindern aufgeführt wurde; alle damals Beteiligten einschließlich dem Komponisten wurden in Auschwitz ermordet.

Das Kulturamt veranstaltet zum Gedenken an die Reichspogromnacht in jedem Jahr eine thematische Lesung mit Musik, die traditionell im Fassraum des Fabry-Museums stattfindet. Seit Jahren bereiten hierfür die Künstlerinnen Katharina Gun Oehlert und Karola Pasquay ein entsprechendes Programm vor, 2019 unter dem Titel „Ich träume so fern dieser Erde“ mit Texten von Else Lasker-Schüler.

Am Bildungscampus Holterhöfchen und im Area 51 finden regelmäßig die „Antirassismus- und Antidiskriminierungstage“ der städtischen Jugendförderung statt. Die Acht- und Neuntklässlerinnen des Helmholz-Gymnasiums und der Marie-Colinet-Sekundarschule arbeiten fünf Tage zu Themen wir „Ausländerfeindlichkeit“, „Nationalsozialistischer Untergrund“ oder „Holocaust.

Das Jugendparlament hat im Kampf gegen das Vergessen über die Jahre viele Aktionen angeboten. 2008 beispielsweise, 70 Jahre nach der Reichspogromnacht einen Wettbewerb gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus mit dem Titel „Was hat das denn mit mir zu tun?“. 2018: 85 Jahre nach der Bücherverbrennung, „Kulturvandalismus gestern und heute“ (Weltgeschichte + Geschichte Heinrich Strangmeier Hilden), Ausstellung in der Stadtbücherei und Abendveranstaltung unter dem Titel „Verfemt-Verbrannt-Verboten“ in Kooperation mit der Stadtbücherei und der Musikschule. Schülerinnen der Theresienschule und des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums fahren zudem regelmäßig nach Auschwitz

„Das Grauen angesichts des Nationalsozialistischen Terrors ist groß. Millionen Juden, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Roma und Sinti, Homosexuelle, geistig Behinderte, politische Gegnerinnen und Gegner wurden verfolgt und ermordet. In Hilden waren es 42 Menschen. Um dieses abstrakte Wissen um historische Fakten wirklich begreifen zu können, müssen wir uns an die Opfer und an ihre persönlichen Geschichten erinnern: Sie waren ganz normale Nachbarn, bis ihnen der Stempel der Andersartigkeit aufgezwungen wurde. Sie waren Menschen wie du und ich, bis andere sie erst schleichend ausgrenzten und später soweit entmenschlichten, dass ihr Tod zwangsläufig erschien. Indem wir ihnen gedenken, geben wir ihnen ein Stück Menschlichkeit zurück“, erklärt Bürgermeisterin Birgit Alkenings stellvertretend für die Stadt. Damit Katharina Gammels und die 41 weiteren Opfer aus Hilden niemals in Vergessenheit geraten. Und damit so etwas nie wieder geschieht.

Einige Zwangsarbeiter sterben in Hilden und werden auf dem Stadtfriedhof begraben. Foto: Stadtarchiv Hilden

Enthüllung der Trauernden auf dem Ehrenhain des Hauptfriedhofs im Jahr 1957: Dort wird aller Opfer der Weltkriege gedacht. Foto: Stadtarchiv Hilden

Gunter Demnig verlegt zwei Stolpersteine vor dem Haus Mettmanner Str. 76 in Hilden. Sie erinnern an Henry und Rolf Bernstein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Schülergruppen der Theresienschule und des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums besuchen regelmäßig das Vernichtungslager Auschwitz, in dem auch Hildener Bürger ermordet worden sind. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hermann Klemens ist am 7. Juli 1933 das erste Todesopfer der Nazis. Foto: Stadtarchiv Hilden

Der Gedenkstein im Stadtpark erinnert an die Reichspogromnacht. Foto: Stadtarchiv Hilden