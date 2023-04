Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann informiert Berufsberater starten in Hilden zur Tour durch den Kreis

In einer sich gefühlt immer schneller drehenden Welt ist auch die Welt der Arbeit einem stetigen Wandel unterworfen, unter anderem deshalb, weil die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge 1955 bis 1969, jetzt nach und nach in Rente gehen. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Digitalisierung. Solche Entwicklungen stellen Unternehmen wie Beschäftigte vor Herausforderungen — und auch die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit. Einige Optimisten unter den Berufsberatern glauben sogar: Es brechen goldene Zeiten für Arbeitnehmer an.