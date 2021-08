Musikfestival dauert bis Sonntag : Die 25. Hildener Jazztage starten im Zelt

Hilden Trotz Regen und Corona gab es einen tollen Auftakt für alle Jazzfans auf dem Cäsar & Loretz-Parkplatz Auf dem Sand. Bis Sonntag wartet noch mancher musikalischer Höhepunkt.

Wir befinden uns nicht auf dem „Grünen Hügel“ sondern „Auf dem Sand“. Wir sitzen nicht auf Polstersesseln sondern auf Abstand. Wir tragen weder Smoking noch Abendkleid sondern Schal und Friesennerze: Willkommen zur Premiere der 25. Hildener Jazztage. Mit Regenschirm und Kuscheldecke finden sich echte Fans des Traditions-Festivals auf einem Firmenparkplatz ein. Neben dem Karten-Vorzeigen ist ein Handy-Check der Corona-Impf-App beim Eintritt auf das Freiluft-Gelände vonnöten. Über regennassen Split gelangt der Jazz-Fan zum eigentlichen Spiel-Ort: Eine große Bühne mit viel Abstand zu den Open-Air-Stuhlreihen und einem großen 18 mal 25 Meter großen Zelt davor. Auch hier gelten die 3-G-Regeln (getestet, genesen, geimpft) und Maskenpflicht bis zum nummerierten Platz. Immerhin 700 Stühle müssen bereit stehen, damit in heutigen Zeiten 378 Menschen Platz nehmen dürfen und dabei immer Abstand halten können. Zuvor ist noch eine weitere Kontrolle zum Thema Wohnsitz und Sitz-Nummer zu absolvieren. In Bayreuth mag derlei heutzutage vornehmer von statten gehen, aber wir wollen ja nicht eine Wagner-Oper hören sondern nach einem langen Jahr Corona-Pause endlich wieder außergewöhnlichen Jazz, wie ihn nur das eingespielte Veranstalter-Team „Sensitiv Colours“ organisiert kriegt. Es hätte dafür schon jede Menge Mut gebraucht, sagt Uwe Mut schmunzelnd. Er und sein Partner Peter Baumgärtner sind das Dreamteam, das trotz Corona-Krise in diesem Jahr „Rhythm saves the world“ als Motto der Jubiläums-Jazztage auf die Bühne bringt. „Wir sind so dankbar, dass wir das machen können. Es gibt so viele großartige Unterstützer, die nicht nur Geld dafür gegeben haben.“ Vor allem aber stehen auch in diesem Jahr herausragende Künstler auf der Bühne. August Zirner (bekannt als Schauspieler und Grimme Preisträger) tritt zur Premiere der Jazz-Tage mit dem „Spardosen-Terzett“ aus Essen auf. Die Herren tragen dunkle Anzüge mit Schlips und Kragen. Der Schauspieler spielt excellent Querflöte und zitiert dazwischen aus dem Leben von drei Jazz-Legenden: Thelonius Monk, Charles Mingus und Rahsaan Roland Kirk, „drei radikalen Individualisten und ausgegrenzten Gestalten“, wie es im Programm heißt. Das muss man hören, um zu begreifen, was Menschen durch Musik alles sagen können. „Jazz“ – so vermitteln vier weiße Männer auf der Bühne wie in einer Einführungslektion, kommt ursprünglich aus dem amerikanischen Süden. „Ein Schrei, der das Herz der schwarzen Musik ist.“ Und dann sitzt man als Zuhörerin mit kalten Füßen in der hintersten Reihe, und „hört die Sonne“, wenn sie fest genug die Augen zumacht. Diesen Rat gab dereinst Charles Mingues. Und die Musiker - neben August Zirner Rainer Lipski am Piano, Kais Struwe (Bass) und Mickey Neher (Drum) schaffen es, dass diese Sonne nach Noten den trüben Abend-Himmel beleuchtet. Für Dörthe Dylewski und ihre Schwester Petra wird endlich wieder ein großer Wunsch erfüllt: „Wir haben die Jazz-Tage so sehr vermisst. So außergewöhnliche Auftritte und echte Highlights gibt es nicht überall.“ Die zwei Damen gehen auch gerne in die Tonhalle für klassische Musikgenüsse, aber die Atmosphäre hier sei immer etwas Besonderes. „Sehnsucht“ nennt Dörthe Dylewski das Gefühl, das sie ein Ticket für das gesamte Festival trotz Corona-Auflagen kaufen ließ. Ulrike Klöß ist ebenfalls Jazz-Fan, geimpft und begeistert über die Location: „Toll, dass jetzt hier auf dem Gelände gespielt wird. Als ich vor Jahren nach Hilden kam, habe ich durch die verschiedenen Spielorte auch die Stadt besser kennen gelernt.“ Aus der Reihe davor kommt noch ein fast philosophischer Kommentar von Jazz-Fan Apostolos Tsalastras: „Diese Musik ist für mich eine ideale Mischung aus Idealität, Genialität und Teamwork.