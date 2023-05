Mobilitätswende in Hilden Wer steigt aufs Deutschlandticket um?

Eine neue Zeitrechnung begann am 1. Mai: Die Einführung des Deutschlandtickets soll der Verkehrswende einen Schub geben. Am Mittwochvormittag sorgte das Angebot vor den Schaltern des Rheinbahn-Standortes an der Gabelung in Hilden jedenfalls nicht für lange Warteschlangen. Am Dienstag soll dies jedoch anders gewesen sein: Zum Teil hätten die Kunden mehr als eine Stunde warten müssen, teilte eine Mitarbeiterin des Verkehrsunternehmens mit. Sie und ihre Kollegen verkauften am ersten Werktag des Monats rund 300 Deutschlandtickets. Für den Mittwoch rechnete sie aber mit einer größeren Nachfrage am Nachmittag.