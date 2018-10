Deutschlands ältestem Mundharmonika-Orchester fehlt der Nachwuchs

Konzert zum Jubiläum am 21. Oktober in Haus Tillmann in Hilden

Hilden 1989 erspielte sich das Senioren-Orchester bei den Weltfestspielen in Innsbruck den ersten Platz – das war die höchstmögliche Auszeichnung für Mundharmonika-Orchester.

Als populäres Instrument ist die Mundharmonika nahezu in Vergessenheit geraten. Das lässt sich auch am 1. Hildener Mundharmonika-Orchester ablesen.Es feiert am Sonntag, 21. Oktober, mit einem Konzert um 11 Uhr in „Haus Tillmann“ (Richrather Straße 156) sein 90-jähiriges Bestehen. Zu Glanzzeiten hatte das älteste Mundharmonika-Orchester Deutschlands (nach eigenen Angaben) mehr als 100 Mitglieder, die in zwei Orchester und einem Ensemble musizierten. Heute hat der Verein noch zehn Musiker. „Nachwuchs zu gewinnen ist schwer“, berichtet Vorsitzender Karl Alexi: „Das liegt nicht am Instrument, sondern daran, dass sich junge Leute nicht mehr für Kultur interessieren.“ Das werden viele Jugendliche anders sehen. Sie interessieren sich schon für Kultur, nur halt nicht für die Mundharmonika. Andere Instrumente wie Gitarre oder Schlagzeug sind beliebter und angesagter. Richtig ist, dass Mundharmonika in den Grundschulen nicht unterrichtet wird. „Eine Mundharmonika ist viel billiger als eine Blockflöte“, gibt Karl Alexi zu Bedenken: „Grundschüler bekommen heute ein (teures) Saxophon als Leihinstrument mit nach Hause. Für mich ist das totaler Unsinn.“