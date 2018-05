Hilden: Deutsches Rotes Kreuz bietet Kursus für junge Eltern an

Hilden

"Elternstart NRW" ist der Titel eines kostenfreien Kurses, den das DRK-Familienbildungswerk für Eltern mit Babys anbietet, die im März/April 2018 geboren worden sind. Beginn ist am 4. Juni um 9 Uhr in den Räumen an der Benrather Straße 49a. Das DRK-Familienbildungswerk begleitet Eltern von Anfang an als Anlaufstelle in Gesprächen und Kursangeboten. Deshalb können Mütter und Väter im ersten Jahr nach der Geburt ihrer Kinder den Kursus "Elternstart NRW" besuchen. In fünf Treffen geht es um Themen wie frühkindliche Entwicklung, die Eltern-Kind-Beziehung, Umgang mit der neuen Familiensituation, Babypflege, Ernährung und alle anderen Themen, die Eltern bewegen. Anmeldung erbeten unter der Telefonnummer 02103 5 56 28.