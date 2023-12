Verkehr in Hilden Arbeiten am Bahnhof verzögern sich

Verzögerungen am Bahnhof Hilden: Entgegen ursprünglicher Planungen können die Arbeiten am neuen Dach des Bahnsteiges an diesem Freitag, 8. Dezember, nicht abgeschlossen werden. Mit der Verlängerung der Baumaßnahme werden weitere Gleissperrungen nötig sein, teilte das Regionalbüro der Deutschen Bahn mit.