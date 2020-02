Hilden : Detektiv und Zeuge halten Ladendieb fest

Hilden Der 21 Jahre alte Solinger hatte in einem Elektronik-Markt eine Spiegelreflexkamera entwendet.

Der Ladendetektiv beobachtete am Donnerstag (27. Februar 2020) einen Kunden, der sich auffällig durch den Fachmarkt am Warrington-Platz bewegte. Als der junge Mann bei den Kameras ankam, steckte er sich eine der ausgestellten Spiegelreflexkameras ein und ging damit aus dem Laden, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv machte einen Mitarbeiter des Elektronik-Fachhandels auf den Diebstahl aufmerksam und gemeinsam rannten die beiden dem Dieb hinterher. Noch bevor dieser das Gebäude verlassen konnte, stellten die beiden den jungen Mann. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung wurde der Ladendieb leicht am Bein verletzt. Es gelang den beiden couragierten Zeugen dennoch, den Ladendieb bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei festzuhalten, lobt die Kreispolizeibehörde Mettmann. Die Polizisten nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Auch sein in der Nähe geparktes Auto wurde durchsucht. Dabei stellten die Beamten eine verbotene Schreckschusspistole sowie eine Machete sicher. Nach Abschluss der Ermittlungen durfte der junge Solinger die Hildener Polizeiwache wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zudem wartet eine gesonderte Strafanzeige auf den jungen Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.