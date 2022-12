Gebührenentwicklung in Hilden Deshalb steigen die Abfallgebühren

Gibt es auch Faktoren, die sich positiv auf die Gebühren auswirken? Ja, beispielsweise die sogenannte Überdeckung aus den Vorjahren. Die Gebührenkalkulation findet im Vorfeld statt, erst am 31. Dezember jeden Jahres steht fest, wie viel Geld tatsächlich ausgegeben worden ist. Dabei ist in den vergangenen Jahren regelmäßig ein Plus übrig geblieben. Dieses Guthaben verrechnet die Verwaltung mit den Folgejahren. „Aus den Betriebsabschlüssen der Vorjahre ist für das Jahr 2023 eine anteilige Überdeckung von insgesamt 132.667 Euro zu berücksichtigen“, berichtet die Verwaltung. Darüber hinaus rechnet die Stadt mit einer geringeren Kreismischgebühr – der Kreis stellt den Kommunen eine Rechnung über den verbrannten Müll (Rest- und Sperrmüll). „Kalkuliert wird hier mit 149 Euro pro Tonne“, heißt es bei der Stadt. Bei gleichbleibender Müllmenge reduzieren sich die Verbrennungskosten dadurch um rund 235.000 Euro, rechnet die Verwaltung vor. Ein Minus von rund 10 Prozent. Ebenfalls preismindernd wirkt sich eine neue Vereinbarung zwischen dem Dualen System Deutschland (DSD) und dem Kreis Mettmann aus. In den Papiertonnen landen immer mehr Papier- und Pappverpackungen – der typische Amazon-Karton beispielsweise. Für die Entsorgung ist eigentlich das DSD zuständig, die Städte kümmern sich letztlich jedoch um die Leerung der blauen Tonnen. Bisher konnten die Kommunen dem DSD 31 Prozent der Kosten in Rechnung stellen. Doch da sich der Anteil der Papier- und Pappverpackungen deutlich erhöht hat, wurde dieser Anteil nun neu erhoben und auf 55 Prozent festgelegt. Die Stadt erhält nun deutlich mehr Geld für die Abfuhr der Verpackungen. Am Ende überwiegen aktuell jedoch die negativen Auswirkungen auf die Gebühren, sodass sie leicht angehoben werden.