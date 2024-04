Unverständnis über Tarifstruktur Deshalb gibt es in Hildener Schwimmbädern keinen Schülertarif

Ein Blick in die Nachbarschaft zeigt: Eine einheitliche Handhabung gibt es nicht. Während das Neanderbad in Erkrath die Altersgrenze bei Jugendlichen genauso wie die Hildener Stadtwerke setzt, gibt es in Düsseldorf für Schüler und Studenten bis 27 Jahre einen ermäßigten Tarif. Am Unterbacher See mussten Erwachsene ab 17 beispielsweise 4,80 Euro zahlen. Wer Schüler, Student, Auszubildender oder Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes ist, muss bis zu seinem vollendeten 27. Lebensjahr 2,80 Euro zahlen.