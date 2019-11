Hilden : Der Vater des Navis ist ein Hildener

Helmut Stein hat 1985 als Blaupunkt-Entwicklungschef die Konstruktion des ersten Navigationsgeräts vorangetrieben.

Sein Name ist Stein. Helmut Stein. Und James Bond hat ihn zu seiner wohl größten Erfindung animiert. „James Bond hatte einen Computer im Auto, der ihm den Weg wies“, erinnert sich der Hildener. Ein Punkt markierte die Stelle, an der das Auto fuhr, die Karte im Hintergrund bewegte sich. „Als ich die Szene sah, dachte ich mir: Warum sollte das nicht auch im echten Leben funktionieren.“ Der Beginn einer echten Erfolgsstory.

Die 1914 in Wien geborene und in die USA emigrierte Hedy Lamarr war eine sehr erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin und Erfinderin. Auf sie geht der Tag der Erfinder zurück.

Das erste Navigationsgerät kam 1989 auf den Markt. Der „TravelPilot IDS“ kostete 4500 Euro und verkaufte sich laut Stein nur in „homöopathischen Mengen“. Was nun folgte, war eine regelrechte Ochsentour durch die Konferenzräume der Automobilhersteller. „Die Vermarktung von etwas, das es noch nicht gibt, ist die größte Herausforderung“, so Stein. Seine Idee: Das Navigationsgerät ins Armaturenbrett einzubauen. „Die Manager waren entsetzt – niemand wollte das Navi direkt am Fließband einbauen lassen. Das wäre aber viel einfacher gewesen, als es nachzurüsten“, erklärt Stein. Er habe Sätze gehört wie „Das braucht doch niemand“, „Dafür gibt es keinen Markt“ und „Wenn ich in der Stadt bin, kenne ich mich aus, habe eine Karte dabei oder frage meine Frau“. Aber Stein ließ sich nicht entmutigen. Bei BMW hatte er Glück, das Navi wurde als Sonderausstattung für das Flagschiff, den Siebener, angeboten. Heute kann jedes Smartphone navigieren.