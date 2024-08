Unicef-Gala Der Traum geht weiter – in Österreich

Wenn die Unicef-Gala nicht mehr zu uns nach Hilden kommt, dann drehen wir eben den Spieß um und machen uns auf den Weg, um die Benefizveranstaltung an ihrem neuen Standort zu besuchen.“ So oder so ähnlich dachten es sich mehr als 50 Fans aus der Itterstadt, die sich jetzt auf eine Reise ins österreichische Filzmoos begaben. Und um es vorweg zu nehmen: Es war ein unvergessliches Erlebnis.