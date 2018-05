Hilden: Der Stadtpark bietet lauschige Ecken

Hilden

Heute ist der Europäische Tag der Parks. Der Thementag wurde 1999 ins Leben gerufen und wird jedes Jahr am 24. Mai begangen. Er dient dem Ziel, vorhandene Schutzgebiete in Form von Nationalparks, Biosphärenreservaten und/oder Naturparks bekannter zu machen und die Öffentlichkeit für die Wichtigkeit derselben zu sensibilisieren. Unser Bild zeigt den Hildener Stadtpark, der neben großzügigen Rasenflächen und Beeten auch einige lauschige Ecken bietet. Autor Peter Clement hat sich in der Region umgesehen und berichtet von schönen Parks im Kreis Mettmann.