Wanderungen und Spaziergänge Der SGV Hilden hat für April viele Strecken geplant

Zu den Wisenten und Auerochsen im Neandertal geht es am 1. April (Telefon 02103 360595). Am 8. April sind Nacker- und Pilghauser Bachtal das Ziel (Tel. 02103 40480). Von der Rausmühle zur Dhünntalsperre geht es am 15. April (Tel. 02103 45721). Und am 22. April wird von Remscheid-Güldenwerth über Höhrath nach Solingen gewandert (Tel. 02103 8600).