Nachruf : Hildener Sozialethiker Wilhelm Korff ist tot

Hilden Der bundesweit bedeutende Theologieprofessor starb im Alter von 92 Jahren. Er wurde in Hilden beigesetzt.

Die Beisetzung im engsten Familienkreis fand bereits statt – in Hilden, wo Wilhelm Korff im Jahr 1926 geboren wurde. Dort war der katholische Sozialethiker Anfang dieses Monats im Alter von 92 Jahren auch verstorben. Zwischen diesen beiden Daten in seiner Heimatstadt liegt ein Leben, das mehr als 200 Veröffentlichungen umfasste und vielen Christen Orientierungshilfe in gesellschaftlichen Fragen gegeben hat.