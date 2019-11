Hilden : Der Kampf um „Malle“ geht weiter

Hilden/Düsseldorf Landgericht Düsseldorf will am 13. Dezember seine Entscheidung verkünden.

Jörg Lück, Unternehmer aus Hildenhat schon fast 100 Einstweilige Verfügungen gegen Verwender des Begriffs „Malle“ erwirkt. Am Freitag verhandelte das Düsseldorfer Landgericht über sein Vorgehen. Der 55-Jährige hatte sich schon vor 17 Jahren beim Europäische Markenamt „Malle“ als Wortmarke schützen lassen und war dann mit Abmahnungen gegen Leute vorgegangen, die das Wort zu kommerziellen Zwecken wie etwa für Motto-Partys („Malle für alle“) nutzen (Az.: 38 O 141/19).

Einem Aschaffenburger Gastronomen hatte er eine Abmahnung mit Kostennote in Höhe von 1800 Euro zustellen lassen. „Ich habe die erhalten und nur gedacht, der kann mich mal“, erklärte der 52-Jährige im Vorfeld der Verhandlung. „Malle“ sei die gängige Abkürzung für die Insel Mallorca. Das wiederum sei ein geografischer Begriff und der könne nicht als Marke geschützt werde.

Das Gericht will am 13. Dezember eine Entscheidung verkünden. Die Abgemahnten hoffen derweil darauf, dass das Europäische Markenamt in Alicante ihren Anträgen stattgibt und die Marke „Malle“ löscht.