Hilden/Haan : Der Inzidenzwert tendiert gegen 60

Hilden/Haan Der Sachstand am Donnerstag zur Corona-Pandemie: 493 Infizierte, 28.043 Genesene, Inzidenz 57,2.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 493 Infizierte erfasst, 37 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 66 (+3; 9 neu erkrankt), in Haan 35 (+1; 1 neu), in Heiligenhaus 34 (+2; 7 neu), in Hilden 55 (+10; +11), in Langenfeld 33 (-2; 4 neu), in Mettmann 21 (-1; 2 neu), in Monheim 79 (+3; 4 neu), in Ratingen 124 (+24; +27), in Velbert 37 (-2; 2 neu) und in Wülfrath 9 (+1; 1 neu).