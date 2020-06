Nachruf : Helmut Römer ist gestorben

Der Hildener steht in vielen Geschichtsbüchern über den D-Day, 6. Juni 1944. Als britische Fallschirmjäger landeten, bemerkte Helmut Römer das als erster und feuerte eine Signalpistole ab. Zurück in Hilden baute er den elterlichen Getränkehandel wieder auf. Nun ist er mit fast 95 Jahren gestorben.

Mit 16 kam er zum Arbeitsdienst, mit 17 Jahren an die Front nach Frankreich. Als in der Nacht zum 6. Juni 1944 die Invasion der Alliierten in der Normandie begann, stand der junge Soldat Wache an einer Kanalbbrücke bei Caen. Als britische Fallschirmjäger landeten, bemerkte Helmut Römer das als erster und feuerte eine Signalpistole ab. Die Alliierten bezeichnen den Kampf um die Pegasus-Brücke als eine der bedeutendsten Luftlandeoperationen des Zweiten Weltkriegs. In vielen Filmen und Büchern ist der Wachposten Helmut Römer erwähnt. 15 seiner Kameraden fielen. Römer versteckte sich mit zwei anderen in einem Hollunderbusch. Sie ergaben sich zwei Tage später. „Die Briten waren fair und gnädig“, erzählte Römer. Die drei Soldaten wurden nicht misshandelt. Rund drei Jahre verbrachte Helmut Römer in Kriegsgefangenschaft in Kanada und England. 1947 kehrte er nach Hilden zurück. Bei Schwarzarbeit auf Farmen hatte er sich etwas verdient. Säckeweise brachte er Kaffee und Zigaretten mit nach Hause, „unser Währung im Nachkriegsdeutschland“.