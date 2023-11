Appell des Behindertenbeirats Hilden „Der Abenteuerspielplatz darf nicht sterben“

„Hilden hat gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention die Verpflichtung, Teilhabe für Menschen mit Behinderung auch im Freizeitbereich zu ermöglichen“, betont der Behindertenbeirat. Diese Verantwortung der Stadt Hilden habe bis zum heutigen Tag in einem großen Bereich die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte übernommen. Das gelte für die drei inklusiven Kitas, aber auch in besonderer Weise für den Abenteuerspielplatz. „Vor diesem Hintergrund ist es für uns in keiner Weise nachvollziehbar und gerechtfertigt, dass als Konsequenz aus einem verwaltungstechnischen Problem die Hildener Kinder mit und ohne Behinderung die Leittragenden sind“, betonen die Verfasser des Schreibens, das in dem Appell an alle Ratsmitglieder endet: „Suchen Sie nach Möglichkeiten und neuen Wegen, den Fortbestand des Abenteuerspielplatzes zu sichern! Vielleicht ist ja jetzt auch die Zeit gekommen, dort über ein völlig neues Konzept ggegebenenfalls mit inklusiven Arbeitsplätzen nachzudenken. Wir sind gerne bereit, hierzu intensiv mitzuarbeiten.“