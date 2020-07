Hilden : Pigage war mal Bürgermeister von Hilden

Schlossführerin Verena Schneider als Nicolas de Pigage in Schloss Benrath, das Pigage (1723–1796) für die Kurfürstin Elisabeth Auguste erbaute. Foto: Christoph Göttert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Hilden Bei der Kommunalwahl am 13. September wählen die Hildener einen Bürgermeister. Von 1814 bis 1842 waren die Bürgermeister von Benrath in Personalunion auch Bürgermeister von Hilden.

Napoleon ist schuld – wie so häufig. Von 1806 bis 1813 bestand das Großherzogtum Berg unter französischer Herrschaft. Großherzog Joachim Murat regelte in einem Dekret vom 13. Oktober 1807 die kommunalen Zuständigkeiten in seinem Großherzogtum neu.

Das vorherige Amt Monheim wurde durch den Kanton Richrath ersetzt. 1808 gehörte zu diesem Kanton als eine der vier Munizipalitäten auch Hilden zusammen mit Eller. Da Haan einer anderen Munizipalität zugeordnet wurde, endete zu diesem Zeitpunkt auch die Jahrhunderte dauernde Gemeinschaft von Haan und Hilden.

Info Hauptamtliche Bürgermeister Der Erste war von 1808 bis 1809 Georg Eberhard Clamor Friedrich von dem Bussche-Ippenburg genannt Kessel, Herr zu Hackhausen. Ferdinand Lieven (1839-1902) wurde 1890 einstimmig zum ehrenamtlichen ersten Beigeordneten gewählt. Nach dem Tod von Karl Julius Wachtel nahm er von 1894 bis 1896 die Aufgaben des Bürgermeisters wahr. Er vermachte der katholischen Gemeinde mehr als 100.000 Mark für den Bau des katholischen Gemeindehauses (Reichshof) und schenkte der Stadt den Stadtwald. Zum Dank machte man ihn zum Ehrenbürger.

Als die Preußen die Franzosen in er Herrschaft ablösten, behielten sie die französische Verwaltungsstruktur bei. Sie verfügten am 15. April 1814 die Bildung der Bürgermeisterei Hilden. Die bestand aus den damaligen Kirchspielen Hilden und Eller.

Am 18. Dezember 1900 führte Bürgermeister Karl Wilhelm Heitland (1896-1920) die festlich gekleideten Ehrengäste und Ratsherren zur ersten Ratsversammlung im neuen Rathaus an der Mittelstraße. Foto: Stadtarchiv

Bis 1842 waren bei getrennten Verwaltungen die Bürgermeister der Bürgermeisterei Benrath in Personalunion auch die Bürgermeister der Bürgermeisterei Hilden. Und das führte dazu, dass Hilden sich rühmen darf, auch den berühmten Architekten Nicolas von Pigage als Bürgermeister gehabt zu haben.

Dem lothringischen Baumeister verdanken wir nicht nur das Gesamtkunstwerk Schloss Benrath mit Jagdpark, Weihern und Kanalsystem (von 1755 bis 1773 erbaut), sondern auch die Residenz in Mannheim und den fabelhaften Schlossgarten Schwetzingen mit Schlosstheater. Nicolas von Pigage war von 1814 bis 1818 Bürgermeister von Benrath – und damit auch von Hilden.

Beigeordneter Ferdinand Lieven übernahm von 1894 bis 1896 die Aufgaben des Bürgermeisters in Hilden. Foto: Stadtarchiv

Nach Aufhebung der Personalunion wurde 1843 Eduard Freiherr von Wittenhorst-Sonsfeld, zuvor Bürgermeister von Burg an der Wupper, durch die Düsseldorfer Bezirksregierung zum Hildener Bürgermeister ernannt. Im Herbst 1845 schied er auf eigenen Wunsch aus dem Amt.

Im Oktober 1846 ernannte die Bezirksregierung den damals 27-jährigen Hermann Clemens zum Hildener Bürgermeister. In dessen Amtszeit fiel die Bildung einer Bürgerwehr (1848). Die erste öffentliche Sitzung des Gemeinderates fand 1849 statt. 1850 hatte Hilden 3600 Einwohner. Als später eine neue Gemeindeordnung zum ersten Mal die Wahl des Bürgermeisters durch den Gemeinderat vorschrieb, erhielt Clemens nicht mehr die Mehrheit der Stimmen. Er verließ Hilden und wurde anschließend zunächst Bürgermeister in Grimlinghausen (Neuss), dann in Issum.

Im Zuge der Industrialisierug siedelten sich immer mehr Unternehmen in Hilden an, die Einwohnerzahl wuchs. Dieser Aufschwung veranlasste König Wilhelm von Preußen, Hilden am 18. November 1861 die Stadtrechte zu verleihen.

1875 zählte Hilden schon 6800 Einwohner. Im Oktober 1877 wurde Major a. D. Gustav Wachtel, vorher Bürgermeister von Dormagen, durch die Stadtverordnetenversammlung mit elf von 18 Stimmen zum Bürgermeister von Hilden gewählt. Er wurde 1889 wiedergewählt, diesmal einstimmig. Er starb am 3. Dezember 1894 im Alter von 64 Jahren. Wachtel ist der einzige im Dienst verstorbene Hildener Bürgermeister.

Der Gemeinderat tagte ab 1853 viele Jahre in einem Saal des Gasthauses „Zur Krone“, Mittelstraße 17. Das Bürgermeisterbüro befand sich in gemieteten Räumen ebenfalls an der Mittelstraße; in diesem Haus wohnte Bürgermeister Albert Koennecke (1851-1865) auch.

Nach etlichen Turbulenzen und hitzigen Debatten um die Standortfrage, war es zur Jahrhundertwende soweit, dass der in Hilden geborene Architekt Walter Furthmann seine Pläne eines Rathauses für die junge Stadt Hilden verwirklichen konnte.