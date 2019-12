Kreis Mettmann : Der Bedarf an Betriebsärzten steigt

Klaus Halbedel impft in seiner Praxis eine Patientin. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die „Arbeitsmedizinische Praxis am Goldberg“ in Mettmann geht in die Unternehmen.

Von Sandra Grünwald

So, wie es viele Betriebsärzte der „alten Schule“ heute noch handhaben, arbeitet die „Arbeitsmedizinische Praxis am Goldberg“ in Mettmann nicht. Denn Klaus F. Halbedel und seine Kollegin Dr. Karin Nickl gehen dorthin, wo die gesundheitlichen Probleme entstehen – nämlich in die Betriebe und an die Arbeitsplätze der Mitarbeiter.

„Betriebsbegehungen sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit“, sagt Halbedel, der vor rund eineinhalb Jahren die „Arbeitsmedizinische Praxis“ von seiner Hausarztpraxis im selben Gebäude separierte und mit eigenen Räumen auch auf eigene Füße stellte. Ins Boot holte er sich mit Nickl eine ausgebildete Internistin, die nun die zusätzliche Ausbildung in Betriebsmedizin absolviert. „Das ist wie ein Facharzt noch obendrauf“, erklärt sie.

Info Anschrift und weitergehende Info Wo Die „Arbeitstechnische Praxis am Goldberg“ befindet sich an der Goldberger Straße 114, im Erdgeschoss, Telefon 02104 286504. Internet Umfassende Informationen über die Praxis gibt es auch im Internet unter der Adresse www.arbeitsmedizin-am-goldberg.de

Unterstützt wird das Ärzteteam von Jacqueline Hubert, die sich um die Personal- und Buchhaltungsangelegenheiten kümmert, und von der arbeitstechnischen Assistentin Sandra Penning. Es sind Firmen, Betriebe und Unternehmen in allen Größen, die von der Praxis am Goldberg betreut und beraten werden. „Die gesetzliche Verpflichtung, für die Gesundheit der Mitarbeiter Sorge zu tragen, gilt für alle Betriebsgrößen“, erklärt Klaus Halbedel. Ob nur eine 400-Euro-Kraft oder 1000 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Seine Praxis betreut viele mittelständige Unternehmen aus der Region. „Querbeet alle Branchen“, so Halbedel. Natürlich müssen sich die Betriebsärzte zunächst einmal ein Bild von den Arbeitsplätzen machen, um die Betriebe beraten zu können. „Die Unternehmen kommen oft auf uns zu, weil sie mit den Herausforderungen nicht klar kommen, es aber gerne möchten“, weiß Halbedel. Dazu gehören älter werdende Mitarbeiter, bei welchen die Belastbarkeit nachlässt, psychische Belastungen und Folgeerkrankungen. „Wir achten nicht nur darauf, was ergonomisch wichtig ist am Arbeitsplatz“, erklärt Karin Nickl, „sondern richten unser Augenmerk auch auf das Betriebsklima.“