Hilden: Der Baukran ist aufgestellt

Hilden

Haan (-dts) Mit Hilfe eines schweren Autokranes ist gestern der große Baukran auf der Großbaustelle für das neue Gymnasium Adlerstraße in Haan aufgestellt worden. Die Einzelteile des mächtigen Bauhelfers rollten auf elf Tiefladern an. Die einzelnen Komponenten wurden auf der Adlerstraße verbunden und mit armdicken Stahlbolzen gesichert. Später schwebte der Ausleger an einem Stück hoch oben zum Kranführerhaus. Der Baukran ist 50 Meter hoch. Sein Ausleger misst rund 65 Meter. Bei Einsatz von vier Seilzügen kann die Maschine maximal 23 Tonnen anheben, wenn die Laufkatze 16 Meter vom Turm entfernt steht. Die Hebeleistung sinkt wegen der Hebelwirkung auf nur noch 4,2 Tonnen bei der 65-Meter-Position. Später wird noch ein kleinerer Baukran aufgestellt.