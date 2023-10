Krankenhausschließungen in Hilden und Haan „Nicht besser als andere Haifische in diesem System“

Und auch aus der Lokalpolitik gibt es weitere Wortmeldungen. Die Haaner SPD spricht von einem „Supergau im Gesundheitssektor“. Gegenwärtig sei völlig unklar, wie dieses „Vakuum in der Gesundheitsversorgung“ aufgefangen werden könne. 20.000 stationäre und 32.000 ambulante Patienten seien betroffen. Die SPD sammelt seit Tagen Unterschriften für den Erhalt der Krankenhäuser und werde dies auch am kommenden Samstag tun, kündigte die Vorsitzende Simone Kunkel-Grätz an. Und auch hier lässt die Kritik an Betreiberin und Kirche an Deutlichkeit wenig zu wünschen übrig: Die Gruppe in katholischer Trägerschaft werfe alle moralischen und christlichen Grundüberzeugungen über Bord, wenn die Krankenhäuser geschlossen werden, das Bistum 2022 aber mehr als 84 Millionen Euro Gewinn erwirtschafte. Zitiert wird Gerd-Peter Heinrichs, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 60 plus: „Wir sehen nun, wo kirchliche Unternehmen stehen. Sie sind nicht besser als andere Haifische in diesem System.“