Demonstration gegen Schließung Hilden geht für sein Krankenhaus auf die Straße

Zuerst setzen sich die Traktoren in Bewegung. Danach kommen die vielen Demonstranten, die mit ihren Bannern, Schildern und Transparenten friedlich durch die Straßen marschieren. Sprechchöre, wie „Es betrifft uns alle“ erschallen und die Demonstranten werden von den geduldig an den Seiten wartenden Passanten mit Applaus ermutigt. Und der eine oder andere schließt sich sogar spontan der Demonstration an. „Das muss man unterstützen“, erklärt eine Hildenerin. Sie möchte, dass das Krankenhaus bleibt. Die Schließung von gleich drei Krankenhäusern – in Hilden, Haan und Solingen – macht auch ihr Angst. „Das sind doch alles keine kleinen Dörfer“, sagt sie. Die Fassungslosigkeit, wie hier bedenkenlos die Gesundheit der Bürger aufs Spiel gesetzt wird, ist groß. „Was ist, wenn jemand einen Schlaganfall hat oder einen Herzinfarkt?“, fragt ein Hildener. So schnell wäre kein Rettungswagen mehr da.