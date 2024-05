75 Jahre Grundgesetz Haaner musizieren für die Verfassung

Das Repertoire wird dabei ebenso bekannt wie dem Ereignis angemessen staatstragend sein: Die deutsche Nationalhymne gehört genauso dazu wie die „Ode an die Freude“ und „Die Gedanken sind frei“. Wer will, kann sich schon jetzt Noten dazu aus dem Internet herunterladen. Das Blasorchester wird stets den Anfang machen, ehe das offene Ensemble aller Gäste in das offene Konzert einstimmt. Zwischen die Beiträge haben die Veranstalter ins Programm Grundgesetzrezitationen gesetzt. Die einzige geplante Ansprache soll dazu Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke (parteilos) an das Publikum richten. Angeschrieben habe „Demokratie.Haan“ neben zahlreichen Chören auch viele Vereine, Initiativen und Stiftungen aus der Stadt, berichtet Angern – in der Hoffnung, dass sich die Einladung für die Feierstunde möglichst rasch und weit verbreiten werde. „Es ist wichtig, uns gemeinsam an das Grundgesetz zu erinnern, das uns so viele Freiheiten gibt, die für viele von uns längst selbstverständlich geworden sind“, sagt Mit-Initiator Wolfgang Jegodkowski.