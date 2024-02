Demonstration in Hilden „Wir sind eine freundliche und offene Stadt“

Bürgermeister Claus Pommer wurde in seiner Rede am Ende der Demo auf dem alten Markt deutlich: „Nichts ist in Ordnung, wenn rechtsextreme Kreise menschenverachtende und rassistische Gedankenspiele anstellen. Wenn sie verharmlosend und zugleich provokant von ,Remigration‘, einem ,Masterplan’ und einem ,Jahrzehnteprojekt‘ sprechen und damit die geplante Vertreibung und Deportation von Millionen Menschen meinen. Und Erinnerungen an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte wachrufen.“ Das sei ein Angriff auf die zentralen Werte der Gesellschaft. „Viel zu lang waren die meisten von uns – und da schließe ich mich ausdrücklich ein – passiv und leise.“ Viele Menschen wendeten sich von den demokratischen Parteien ab und extremen Positionen der politischen Ränder zu. „Weil sie sich von den großen Volksparteien und den anderen Parteien der demokratischen Mitte nicht oder nicht mehr richtig vertreten fühlen. Unsere Demokratie ist in ernsthafter Gefahr, das lässt sich nicht leugnen. Und wir wissen auch, wohin so etwas führen kann“, so Pommer weiter. Der Bürgermeister dankte den Demonstranten dafür, dass sie auf die Straße gehen: „Wir treten ein für unsere Demokratie und für die Werte, die uns alle verbinden: Für Respekt, Toleranz und Menschlichkeit. Wir sind eine freundliche und offene Stadt. Bei uns ist kein Platz für Hetze, Hass und Fremdenfeindlichkeit. So ist es heute und so wird es auch bleiben.“