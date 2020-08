Demonstration in Hilden : Musikschullehrer wollen faire Beschäftigung

Hilden Die Dienstleistungsgewerkschaft verdi hatte landesweit zu mehreren Kundgebungen aufgerufen. Eine davon wwar auf dem alten Markt in Hilden. Zwischen angestellten Lehr- und Honorarkräften gibt es gewaltige Unterschiede bei der Bezahlung.

„Wenn es so weiter läuft, können meine heutigen Schüler mir in 20 Jahren beim Pfandflaschen-Sammeln zusehen“, sagt mit kaum unterdrückter Wut Ralf Zartmann, seit zehn Jahren Lehrer für Schlagzeug an der Hildener Musikschule. Insbesondere die Corona-Krise habe die eklatanten Unterschiede in der sozialen Absicherung bei fest nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst angestellten Musikpädagogen und freien Honorarkräften zu Tage treten lassen.