Selbstverteidigung in Hilden lernen Kampfkunststudio öffnet in Hilden

Schmidt hat viele Jahre selber in Düsseldorf Selbstverteidigung trainiert, in seiner Jugend Judo praktiziert. Weil er als Vertriebsleiter für digitale Röntgensysteme in ganz Deutschland nicht auch privat noch viel fahren wollte, suchte er nach ortsnahmen Alternativen. „Wir haben hier einiges an Kampfsportschulen, aber das Angebot für reine Selbstverteidigung schaffe ich nun selber,“ sagt Schmidt. Der Instructor zielt in erster Linie auf „selbstreflektierte und verantwortungsvolle Menschen Ü 40“ ab. „Diese Zielgruppe steht mitten im Leben und hat in der Regel wenig Zeit und Muße, sich intensiv mit dem Erlernen einer Kampfkunst oder eines -sports zu beschäftigen,“ weiß Schmidt. Die Grundlagen: Es beginne damit, brenzlige Situationen schon vorweg zu vermeiden oder sich durch defensives Verhalten schnell aus einer solchen herauszunehmen. Sollte es dann doch zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen, muss das Verhalten so sein, dass „keiner mehr auf die Idee kommt, den Angriff fortzusetzen.“ Das Dojo – so heißt der Trainingsraum im Jargon der asiatischen Kampfkünste – bietet das gesamte Trainings-Equipment: Boxsäcke oder Trainingswaffen, Schlagpolster und Handschuhe und natürlich Trainingsdummies.