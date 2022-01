BUND Hilden bietet Hilfe an : „Defekte Lichterketten aus Bäumen entfernen“

Um diese Lichterketten geht es. Foto: Tobias Dupke

Hilden Unser Bürgermonitor zu den Lichterketten in den Bäumen an der Mittelstraße hat für einige Reaktionen gesorgt. Der BUND möchte sie nun entfernen.

Defekte Lichterketten an Bäumen auf Mittelstraße wachsen ein, berichtete die RP (7. Januar). Die Haltung der Stadt Hilden verwundert den BUND Hilden sehr: „Defekte Lichterketten gehören in den Elektroschrott beim Bauhof. So steht es im Abfallkalender der Stadt Hilden.“ Und noch am Donnerstag habe der städtische Abfallberater Frank Berndt in der RP gebeten, Weihnachtsbäume komplett abzuschmücken, damit sie problemlos dem Naturkreislauf wieder zugeführt werden können.

Vor diesem Hintergrund könne der Bund für Umwelt und Naturschutz Hilden nicht nachvollziehen, dass mitten auf Hildens Flaniermeile Müll in den Bäumen weiter hängen und einwachsen solle. Ein einzelner Zaundraht wächst vielleicht ohne größere Probleme in einen Baum ein, aber eine Lichterkette in zehn engen Windungen rund um einen Ast sicher nicht, glauben die Naturschützer. Vielleicht reißen die Kabel auch vorher und bröseln in Teilen aus Kabelstücken, Plastik und Glasfassungen aus den Bäumen auf das Pflaster, falls sie nicht einwachsen. „Was ist das für ein Natur- und Entsorgungsverständnis bei der Stadtverwaltung?“, fragt der BUND.

Da das Stadtmarketing Hilden regelmäßig in Hilden Dreckweg-Tage organisiert, bietet der Bund für Umwelt und Naturschutz Hilden „gern an, mit unseren Mitgliedern beim Mülleinsammeln an den städtischen Bäumen in der Mittelstraße zu helfen – vor Beginn der Brutzeit am 1. März. Wir freuen uns auf die Anfrage von Volker Hillebrand.“ Hillebrand ist Stadtmarketing-Geschäftsführer.

(cis)