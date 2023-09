Umweltschutz in Hilden Debatte um Einführung einer Verpackungssteuer

Zum Hintergrund: Seit Jahren steigt die Menge an Verpackungsmüll kontinuierlich an. Allein in Deutschland werden jährlich 5,8 Milliarden Einweg-Getränkebecher und 4,3 Milliarden Einweg-Essensboxen verbraucht. Die Einwegverpackungen zum Mitnehmen werden oft in öffentlichen Mülltonnen entsorgt. Deren Inhalt ende aber vollständig in der Verbrennung, so der BUND. Daher sei nur Mehrweg echter Ressourcen- und somit Klimaschutz.