Hilden : DB Regio erhält Zuschlag für die S1

Bei großen Verspätungen enden die Züge der S1 in Hilden und kehren dann um. Reisende nach Solingen werden rausgeworfen und müssen den nächsten Zug nehmen. Daran wird so wohl auch in Zukunft nichts ändern.

Experten sagen: Die S1-Strecke sei zu lang. Verspätungen addieren sich dann so stark auf, dass die Bahn kaum eine andere Möglichkeit habe, als die Züge in Hilden zu stoppen, um den Fahrplan wieder einigermaßen in Takt zu bringen.