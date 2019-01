Hilden: Das wünschen sich Prominente für dieses Jahr

Mehr Zeit für Familie und Freunde, eine Surftour an die Nordsee und die Möglichkeit, die Welt zu einem bessern Platz zu machen. Das sind die Wünsche der Hildener Prominenz für dieses Jahr.

Der bekannte Gartendesigner Peter Janke betreibt an der Hochdahler Straße in Hilden die Staudengärtnerei „Hortus“: „Nicht nur als Gärtner, sondern vornehmlich als sensibler Naturbeobachter ist mein dringlichster Wunsch für 2019: Regen! Dabei schließe ich mich jedoch in höchstem Maß den Worten von Karel Čapek bezüglich des gärtnerisch richtigen Regens aus seinem „Gebet eines Gärtners“ an.

Armin Doege ist nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Düsseldorf. Dazu hat der Malermeister ein besonderes Gespür für Formen, Farben und Design. Das wissen seine mehr als 10.000 Kunden zu schätzen, nicht nur im Rheinland, sondern von Sylt bis Mallorca. Der Hildener hat schon hochwertige Tapeten in Bukarest und Paris an die Wand gebracht und den Handwerkerverbund „Alles wird schön“ mit 16 Betrieben und rund 200 Mitarbeitern erfunden: „Ich freue mich darauf, im März als erster vor Norderney mit meinem Windsurfboard zu kreuzen. Die raue Nordsee und den frischen Wind pur und ganz alleine zu erleben, noch bevor die Tourismusmaschine wieder anläuft, ist für ich wie ein Jungbrunnen.“

Jacob Frey (34) aus Hilden lebt schon seit einigen Jahren in Hollywood – und hat 2017 als „Character Animator“ für „Zootopia“ („Zoomania“) einen „Oscar“ für den besten Animationsfilm bekommen. Sein Diplomfilm „The Present“ ist auf mehr als 300 Festivals weltweit gezeigt worden, hat über 75 Preise gewonnen und ist von mehr als 250 Millionen Menschen im Internet gesehen worden – und hat viele zu Tränen gerührt: „Zurzeit arbeite ich an „Frozen 2“ („Die Eisköenigin 2“). Das wird mich wohl einen Großteil von 2019 beschäftigen. Ich freue mich auf den 60. Geburtstag meiner Mutter. Und ich hoffe, dass ich es in 2019 öfter nach Hilden schaffe, um Freunde und Familie besuchen zu können. Hilden ist eine wunderschöne Stadt. Und manchmal muss man erst wegziehen, um zu erkennen, was man an seiner Heimat hat“, sagt der Oscar-Gewinner aus der Itterstadt.