Das ist am Wochenende im Kreis Mettmann los Tag der offenen Tür, Museumsfest und ein Teenie-Idol

Museumsfest Am letzten Wochenende in den Ferien (Samstag, 17. August, und Sonntag, 18. August) ist es wieder so weit: Das Museumsfest im Neanderthal Museum bietet zwei Tage lang Spaß und Action pur. Gemeinsam mit Partnern des Museums und vielen Akteuren ist das Fest das Highlight in den Sommerferien. Am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gibt es im Museumsgarten und rund um den Erlebnisturm Höhlenblick viele Aktionsstände mit Vorführungen und Mitmachangeboten für die ganze Familie. Kinder und Erwachsene können Steinamulette basteln, Bogen schießen, sich ein Steinzeit-Tattoo schminken lassen, archäologische Funde ausgraben, beim Mitmachzirkus ihre akrobatischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, Tierknochen untersuchen und vieles mehr. Das Kombiticket (Museum und Fest) kostet für Erwachsene 12 Euro, für Kinder 8 Euro. Wer nur das Museumsfest besuchen will, zahlt 6 Euro. Jahreskarteninhaber und Kinder bis einschließlich drei Jahre haben freien Eintritt. Achtung, Parkplätze sind rar! Ausweichparkplätze sind: P&R Parkplatz „S-Bahn Neanderthal“ (direkt oberhalb des Museums). Parkplatz auf dem Gelände der Firma Erwepa, Mettmanner Straße 51, Erkrath (Fußweg circa 25 Minuten) mit kostenlosem Shuttle-Service zwischen Erwepa-Parkplatz und Museum am Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Altenheim Neandertal, Talstraße 189 (25 Minuten Fußweg zum Museum).