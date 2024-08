Hier ist was los – im Kreis Mettmann Büdchentag, Jazzsommer und Stadtjubiläum

Kreis Mettmann · Hilden erlebt mit dem Büdchentag eine Premiere. In Erkrath gibt der Jazz den Ton an. Mettmann feiert sich für eine nun 600-jährige Stadtgeschichte. Und was ist sonst noch so los am Wochenende in der Region? Hier kommt ein Überblick.

09.08.2024 , 12:58 Uhr

16 Bilder Büdchentag, Jazzsommer und Jubiläum 16 Bilder Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Büdchentag feiert seine Premiere und gleich sieben Tante-Emma-Läden werden sich am Samstag beteiligen und der Trinkhallenkultur huldigen. Über den gesamten Tag sind Aktionen geplant. „Von der klassischen Currywurst bis hin zu frischen Waffeln oder der gemischten Tüte – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dazu genießen Sie ein schmackhaftes Kaltgetränk und erleben Sie den Kiosk als sozialen Treffpunkt“, schreibt die Stadt Hilden auf ihrer Homepage. In Mettmann geht es los mit den 600-Jahr-Feiern. Das sollte doch viele Menschen am Wochenende in die Kreisstadt treiben. Fest steht: Die Sommerferien neigen sich langsam ihrem Ende entgegen und damit ist auch in unseren Breitengraden wieder mehr los. Hier geht es zur Bilderstrecke: Büdchentag, Jazzsommer und Jubiläum

(elk)